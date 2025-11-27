به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: ماموران انتظامی این شهرستان ، هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری به خودروی تیبا حامل کالا، مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ نصراله دهقان افزود: در بازرسی از این خودرو ، انواع کالای خارجی قاچاق شامل سه دستگاه تلویزیون ۵۰ اینچ، ۶ عدد اتوبخار، 19 عدد پخش کننده صوت ، ۲ عدد ضبط صوت،۲۰ عدد لامپ ، ۲۴ عدد خوشبو کننده محیط و خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: راننده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.