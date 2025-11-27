به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با افتتاح این گلخانه، سهم استان همدان از صادرات محصولات گلخانه‌ای افزایش می‌یابد.

حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان، صبح امروز وارد شهرستان نهاوند شد و با حضور در گلزار شهدای این شهرستان، مزار شهدا را غبارروبی و با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کرد.

در جریان این سفر گلخانه هیدروپونیک تولید گل رز شاخه بریده به بهره‌برداری رسیدکه با هدف توسعه کشاورزی مدرن، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی در ۴ هکتار اجرا شده و ظرفیت تولید بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار شاخه گل رز در سال را داراست.

اجرای این پروژه با هزینه احیا بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال انجام شده و برای ۸۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

استفاده از فناوری هیدروپونیک مزیت‌های قابل توجهی از جمله افزایش بهره‌وری در مصرف آب و خاک دارد و به تولید پایدار کمک می‌کند.

استاندار همدان در مراسم افتتاح، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه کشاورزی و حمایت از کارآفرینان و کشاورزان، خواستار تقویت زنجیره تولید و بازاریابی محصولات گلخانه‌ای شد تا منافع اقتصادی آن به صورت مستقیم به تولید کنندگان برسد.

حمید ملانوری شمسی گفت: این گلخانه ظرفیت صادراتی و تأمین ۴ میلیون دلار از صادرات ۵۰ میلیون دلاری استان را دارد و بزرگ‌ترین نمونه کشور بدون مشابه است.

با این ظرفیت باید پایه انتشار این صنعت و پایانه صادراتی در غرب کشور را در همدان راه‌اندازی کنیم.