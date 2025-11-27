پخش زنده
سازمان انتقال خون کشور برای اهدای خون در روزهای تعطیل فراخوان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان انتقال خون کشور اعلام کرد مراکز اصلی اهدای خون در تمام استانها در روزهای تعطیل نیز همانند روزهای عادی آماده دریافت خون از اهدا کنندگان است.
ساعت کاری مراکز اهدای خون اصلی هر استان در روزهای تعطیل همانند روزهای عادی است، اما ساعت کار مراکز اقماری اهدای خون در ایام تعطیل در سامانه آن مراکز اعلام میشود.
بر اساس این گزارش به سبب کاهش دما و افزایش آلودگی هوا شیوع بیماریهای فصلی میانگین اهدای خون کاهش یافته است، اما نیاز بیماران به فرآوردههای خونی همچنان پابرجاست.