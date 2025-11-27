توقف قاطعانه اتوبوس‌های دودزا در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به فعالیت روزانه ۹۰۰ دستگاه اتوبوس در این کلانشهر گفت: مدیریت شهری اجازه تردد اتوبوس دودزا را نمی‌دهد.

ابوالفضل قربانی افزود: شهرداری مراحل فنی و مالی تأمین اتوبوس‌های جدید را آغاز کرده و هم‌اکنون فرایند آماده‌سازی بخشی از این ناوگان جدید در حال انجام است.

وی ادامه داد: تعدادی از اتوبوس‌های آلاینده از شهر‌های مجاور وارد اصفهان می‌شوند و زیر نظر شرکت واحد نیستند.

قربانی از مردم خواست هنگام مشاهده اتوبوس آلاینده، شماره درج‌شده روی اتوبوس را یادداشت کنند و از طریق سامانه ۱۳۷ یا شرکت واحد اطلاع دهند.