پخش زنده
امروز: -
برخورد با تردد اتوبوسهای دود زا در کلانشهر اصففهان در دستور کار مدیران شهری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به فعالیت روزانه ۹۰۰ دستگاه اتوبوس در این کلانشهر گفت: مدیریت شهری اجازه تردد اتوبوس دودزا را نمیدهد.
ابوالفضل قربانی افزود: شهرداری مراحل فنی و مالی تأمین اتوبوسهای جدید را آغاز کرده و هماکنون فرایند آمادهسازی بخشی از این ناوگان جدید در حال انجام است.
وی ادامه داد: تعدادی از اتوبوسهای آلاینده از شهرهای مجاور وارد اصفهان میشوند و زیر نظر شرکت واحد نیستند.
قربانی از مردم خواست هنگام مشاهده اتوبوس آلاینده، شماره درجشده روی اتوبوس را یادداشت کنند و از طریق سامانه ۱۳۷ یا شرکت واحد اطلاع دهند.