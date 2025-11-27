پخش زنده
مجموعهای از فیلمهای ایرانی و بینالمللی در بخشهای مختلف چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در دومین روز این رویداد اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه امروز، پنجشنبه، ششم آذر شامل نمایش فیلمهای «رحم باسیمه» به کارگردانی بابک علیآسا، «او نمیخوابد» ساخته رضا جمالی و «پاوانه برای یک نوزاد» به کارگردانی چونگ کیات آون است.
همچنین فیلمهای «آوای سوستکوتین» ساخته خوسنورا روزماتوا، «درسآموخته» به کارگردانی بالینت سیملر، «میآیم» به کارگردانی بوالت سابیتوف و «مرد خاموش» ساخته احمد بهرامی برای علاقهمندان اکران میشود. در ادامه نیز فیلمهای «چرخه» از ارکان تاهوشاوغلو، «نیلوفرهای آبی» اثر چانهو لی و «دره تبعید» ساخته آنا فهر به نمایش درمیآید.
امسال فیلمها در بخشهای مسابقه بینالملل، جلوهگاه شرق، چشمانداز، زیتون شکسته، سینمای روز ترکیه، جشنواره جشنوارهها و فیلمهای مرمتشده پذیرای مخاطبان هستند.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سید روحالله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذر در شیراز برگزار میشود و میزبان فیلمسازان و علاقهمندان سینما از ایران و کشورهای مختلف است.
کارگاه آموزشی «آلفرد یعقوبزاده» در دومین روز از چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار میشود.
همچنین محمود کلاری امروز پنجشنبه، ششم آذر از ساعت ۱۸ در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش دارالفنون نشستی برگزار میکند که به صورت کارگاه آموزشی است.
این جشنواره روز گذشته با نمایش نسخه مرمت شده فیلم «زیر درختان زیتون» عباس کیارستمی در شیراز آغاز شد.