حمله مسلحانه به نظامیان آمریکایی در کنار کاخ سفید، در چند ۱۰ متری دفتر رئیس جمهور آمریکا و در شرایطی رخ داد که از دو ماه و نیم پیش واشنگتن در تسخیر کامل حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نیروی گارد ملی قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، تام کاستلو خبرنگار تلویزیون ان بی سی آمریکا گزارش داد: نیرو‌های گارد ملی از ناحیه سر و از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار گرفته‌اند و وضع شان وخیم اعلام شده است، عامل تیراندازی نیز یک تبعه ۲۹ ساله افغانستان معرفی شده که قبل از طالبان با نیرو‌های آمریکایی همکاری می‌کرده و در سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شده است.

شوک ناشی از ناکارآمدی هزاران نیروی گارد ملی مسلح در تامین امنیت پایتخت آمریکا حتی در مجاورت دفتر ترامپ، باعث شد که رئیس اف بی آی، وزیر جنگ و شخص رئیس جمهور آمریکا وارد صحنه شوند و اظهار نظر کنند.

کش پاتل رئیس اف بی آی گفت: این یک مسئله امنیت ملی است و به غرور و حیثیت ما مربوط است، تلاش می‌کنیم بی اعتمادی افکار عمومی را نسبت به توانمان برای ایجاد امنیت تغییر دهیم.

خود ترامپ هم این حادثه را اقدام تروریستی توصیف کرد و دستور داد وضعیت همه اتباع افغانستان که در زمان بایدن به آمریکا آمده‌اند سختگیرانه بررسی شود.

رئیس جمهور آمریکا گفت: این حمله هولناک تنها در چند قدم تا کاخ سفید فاصله داشت و اقدامی تروریستی بود و بزرگترین تهدید امنیت ملی کشور ما محسوب می‌شود، باید وضع تک تک بیگانگانی که در زمان بایدن از افغانستان وارد آمریکا شدند بررسی و همه اقدامات لازم برای اخراج آنها انجام شود.

وزیر جنگ آمریکا نیز اعلام کرد ۵۰۰ نیروی گارد ملی دیگر به واشنگتن اعزام خواهد شد.