به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در اجتماع بسیجیان در قالب رزمایش جهادگران فاطمی که در سالن اجتماعات سردار شهید قاسم سلیمانی شهرستان برگزار شد، از ۳۰۰ بسیجی در زمینه‌های مختلف از جمله بسیجیان عضو گروه جهادی قدردانی شد.

اجرای برنامه های ورزشی به همت ورزشکاران رزمی کار عضو بسیج حوزه مقاومت حضرت امام حسین، سخنرانی و اهداء لوح سپاس از برنامه‌های اجتماع بسیجیان در بیضا بود.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.