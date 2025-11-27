پخش زنده
امروز: -
پاکستان مجدد به عنوان عضو شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) انتخاب شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دیلی جنگ»، این انتخاب در جریان نشست «کوپ-۳۰» در لاهه هلند صورت گرفت و تحلیلگران از آن به عنوان اعتماد جامعه بینالمللی به نقش مثبت و سازنده پاکستان در این سازمان یاد میکنند.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (CWC) یکی از موفقترین معاهدات خلع سلاح در جهان است و شورای اجرایی آن مسئول نظارت بر اجرای کنوانسیون و هماهنگی میان کشورهای عضو است.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود: عضویت دوباره پاکستان در شورای اجرایی این سازمان، نشانهای از تأیید عملکرد مثبت این کشور و اعتماد جامعه جهانی به تعهدات بینالمللی آن است.
وی تاکید کرد: پاکستان به طور منظم بازرسیهای مربوط به سلاحهای شیمیایی را در مؤسسات ذیربط خود انجام میدهد و همکاری نزدیکی با سازمان منع سلاحهای شیمیایی دارد.
در این بیانیه آمده است: این انتخاب فرصت تازهای برای پاکستان فراهم میکند تا در تقویت اقدامات جهانی علیه سلاحهای شیمیایی و ارتقای امنیت بینالمللی مشارکت فعال داشته باشد.