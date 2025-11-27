پخش زنده
رییس شورای شهر اهواز با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول در احداث کمربند سبز گفت: هیچیک از مجموعههایی که قانونگذار برای احداث کمربند سبز برای آنها تکلیف مشخص کرده، به وظیفه خود عمل نکردهاند و تنها شهرداری اهواز به این تکلیف عمل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مهدی مطیعی بیان کرد: رسیدگی به طرحهای نیمهتمام از اولویتهای شورای ششم است و شورای شهر اهواز با الگوگیری از این مدل مدیریتی، تصمیم گرفت تا زمان تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام، هیچ طرح جدیدی اجرا نشود.
وی افزود: مهمترین اولویتهای شورای شهر اهواز شامل آسفالت و پیگیری امور مربوط به آن، دفع آبهای سطح، شفافسازی و اصلاح فرآیندهای اداری و مالی، نظافت شهری و فضای سبز است.
مترو، غصهای بر دل شهروندان اهوازی
رییس شورای شهر اهواز همچنین از مترو به عنوان یک پروژه بر زمینمانده و غصهای برای شهروندان فهیم اهوازی یاد کرد و گفت: باید با اطلاعات دقیق و مطالبهگری کانالیزه شده، این پروژه را به حرکت درآوریم.
وی اظهار کرد: تکمیل این طرح خواست تمامی اعضای شورای اسلامی شهر اهواز است و امید میرود شهروندان ومسئولان و نخبگان استان خوزستان پشت به پشت یکدیگر این طرح بر زمین مانده را به نحو احسن حرکت دهند.
احیای ۲۵۰ هکتار از کمربند سبز پس از سیل ۹۸
وی از احیای کامل ۲۵۰ هکتار از کمربند سبز اهواز که در سیل سال ۹۸ تخریب شده بود، خبر داد و گفت: این عرصه با غرس نهال و بازسازی، کاملا به مدار بازگشته و مابقی نیز در حال احیا است.
رییس شورای شهر اهواز گفت: از لحظه ورود به شورای ششم، کمیسیون محیط زیست و فضای سبز فعال شد و با برگزاری بیش از ۲۰ جلسه و بازدیدهای میدانی با حضور اعضای هیات علمی دانشگاهها و مسئولان جهاد کشاورزی، این موفقیت حاصل شد.
کنوکارپوس، اشتباه بزرگ گذشته در پوشش گیاهی اهواز
رییس شورای شهر اهواز با اشاره به آسیبشناسی دقیق پوشش گیاهی شهر، گفت: حدود ۷۰ درصد پوشش گیاهی اهواز به کنوکارپوس اختصاص یافته که این موضوع ناشی از کجسلیقگی، عدم کارشناسی و ناآگاهی از ویژگیهای این گیاه بوده است.
وی توضیح داد: به دلیل خاصیت خاص ریشه این گیاه و نوع رشد آن باید با دقت نظر بیشتری انتخاب میشد و حداقل مکانهای کشت آن در فضای بهتری بود.
شورای شهر اهواز، اختلافها و کارهای زمیننمانده
مطیعی در پاسخ به شایعات درباره انحلال شورای شهر اهواز گفت: با وجود اختلافنظرها، هیچ لایحه و طرحی در شورا زمیننمانده و تعداد جلسات برگزارشده شورای اهواز حتی از بسیاری از کلانشهرهای مشابه بیشتر بوده است.
وی تاکید کرد: ۱۳ عضو شورای اسلامی شهر اهواز مقید و متعهد بودند و هستند که به هیچ وجه اختلاف، کار شهر را زمینگیر نکند.
مطیعی همچنین به تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۲۰ اتوبوس حمل و نقل عمومی در کلانشهر اهواز فعال است که باتوجه به بررسیهای کارشناسی و بر مبنای جمعیتی، استاندارد این ناوگان حدود ۸۵۰ دستگاه اتوبوس است.
وی یادآور شد: حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس نیز که از ناوگان حمل و نقل خارج شده بودند نیز در حال بازسازی هستند که به زودی به چرخه خدمترسانی باز میگردند و ۵۰ دستگاه جدید نیز خریداری شده است.