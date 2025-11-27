

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مجمع فوق‌العاده با توجه به تعلیق رییس فدراسیون ژیمناستیک با دستور قضای تشکیل شد.

در این مجمع که با حضور ٣۵ نفر از اعضای مجمع برگزار شد چند دستور کار مورد بررسی قرار گرفت.

دستور اول انتخاب رییس مجمع بود که با رای حداکثری سیدمحمد شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع انتخاب شد.

در دومین دستور کار مجمع استعفای سلیمانی دبیر فدراسیون مطرح شد که اعضای مجمع با رای حداکثری با استعفای سلیمانی موافقت کردند.

همچنین اعضای مجمع به رییس مجمع این تفویض اختیار را دارند که درخصوص اصلاح اساسنامه اقدام کند.

در ادامه با رای اعضای مجمع نایب رییس اول و دوم فدراسیون نیز برکنار شدند.

سپس انتختب وجیهه نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون پیشنهاد شد که اعضای مجمع با رای حداکثری و با ٣١ رای مثبت، او به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شد.

نقوی پس از انتخاب به عنوان سرپرست فدراسیون اظهار داشت: از حسن اعتماد اعضای مجمع تشکر میکنم و تلاش دارم که آرامش را به فدراسیون بازگردانم. ژیمناستیک نیاز به آرامش دارد و باید همه دست به دست هم دهیم که بهترین شرایط را برای این رشته با توجه به درپیش بودن بازی‌های آسیایی ناگویا فراهم کنیم.

اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی نیز در پایان این مجمع گفت: از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد که این رشته بتواند شایستگی‌های خود را در ناگویا نشان دهد. ما قهرمانان زیادی در این رشته مثل مهدی الفتی داریم که باید به آنها بپردازیم بنابراین امروز از مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان درخواست می‌کنم دستور فک پلمپ فدراسیون را صادر کند.