به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ در این مراسم که بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد به رسالت خطیر و جایگاه بسیج در مقابله با تهدیدات داخلی و خارج اشاره کرد وگفت: فرهنگ بسیج برگرفته از فرهنگ ناب اسلامی است.

سرهنگ عباسفام سپس افزود : این انقلاب به برکت خون، این شهدای والا مقام همواره از گزند دشمنان در امان است.

وی هفته بسیج را فرصتی برای ارائه حرکت عظیم ملت ایران به سوی آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست که توسط امام بزرگوار راحل پایه گذاری شده است.

در پایان از بسیجیان فعال این شهرستان با اهدا لوح تجلیل بعمل آمد.