پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان تاکید کرد: حل مشکل تامین آب کشاورزان ۲ شهرستان هویزه و دشت آزادگان به یک مدل و برنامه مشخص و عادلانه برای توزیع و تقسیم آب نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالیزاده با سفر به هویزه در جلسهای اضطراری پای صحبتهای کشاورزان منطقه رفیع این شهرستان نشست و دستور تشکیل جلسهای فوری برای صبح پنجشنبه جهت تعیین مدل نهایی توزیع عادلانه آب صادر کرد.
وی با شنیدن مستقیم مشکلات و دغدغههای کشاورزان منطقه در خصوص توزیع آب کشاورزی تاکید کرد: برای حل فوری این موضوع، جلسهای تکمیلی صبح امروز پنجشنبه با حضور نمایندگان کشاورزان تشکیل شود.
استاندار خوزستان افزود: این برنامه باید به گونهای باشد که مشکلات آبی کشاورزان در شهرهای رفیع، دشت آزادگان، بستان، سوسنگرد و سایر مناطق روستایی اطراف را برطرف کند.