رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، هدف از تشکیل ستاد توسعه علوم و فناوری افتا را ایجاد هماهنگی، حمایت و تسهیل‌گری در حوزه علوم و فناوری به‌ویژه در موضوعات مرتبط با امنیت سایبری دانست و گفت: این ستاد بیشتر نقش حامی و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا درخصوص تشکیل ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری) گفت: این ستاد یکی از هفت ستاد علوم و فناوری کشور است که با ابتکار شخص معاون اول رئیس‌جمهور و پیش از تصدی این سمت، پایه‌گذاری شد.

وی افزود: دکتر عارف با درک چالش‌های موجود در حوزه افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) به این نتیجه رسید که لازم است ستادی مستقل و به‌عنوان زیرمجموعه مستقیم معاون اول تشکیل شود تا بتواند با بهره‌گیری از اختیارات و ظرفیت‌های این جایگاه، به پیشبرد امور در این حوزه کمک کند.

عضو ستاد توسعه علوم و فناوری افتا افزود: هدف این ستاد، ایجاد هماهنگی، حمایت و تسهیل‌گری در حوزه علوم و فناوری، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با امنیت سایبری است. این ستاد هیچ‌گونه دخالت اجرایی در امور ندارد و بیشتر نقش حامی و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند.

نوروززاده با اشاره به همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با دستگاه‌های مختلف گفت: این ستاد در پی آن است تا به دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های علمی و فناورانه کمک کند، برای نمونه، اگر دستگاهی نیاز به فناوری یا دانش خاصی برای انجام وظایف خود داشته باشد، این ستاد نقش تسهیل‌گری را ایفا کرده و از طریق ظرفیت‌های موجود، مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری، پیگیر تأمین آن خواهد شد.

عضو ستاد توسعه علوم و فناوری افتا ادامه داد: به عنوان مثال، در حوزه امنیت سایبری، ما با کمبود نیروی انسانی متخصص رو‌به‌رو هستیم. در چنین مواردی، این ستاد می‌تواند از وزارت علوم بخواهد تا در این زمینه اعم از تغییر محتوای دروس فعلی، ایجاد رشته‌های جدید، پژوهشکده‌ها و ... مساعدت کنند.

نوروززاده، نهادینه‌سازی فرهنگ امنیت سایبری را در آموزش و پرورش، اصلی مهم و حیاتی خواند و گفت: یکی از درخواست‌های ما این بود که در مقطع دوم متوسطه، مباحث امنیت سایبری وارد کتب درسی شود؛ ستاد اعلام کرد که آماده است وزارت آموزش و پرورش را مکلف به همکاری کند تا ما بتوانیم محتوای آموزشی مورد نیاز را طراحی کرده و در اختیار آنان قرار دهیم.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا افزود: وظیفه اصلی ستاد توسعه علوم و فناوری افتا، کمک به نهاد‌های مختلف برای انجام بهتر وظایفشان در حوزه علوم و فناوری است، بدون آنکه وارد رقابت یا تداخل با سازمان‌های اجرایی شود، مرکز افتا نیز یکی از اعضای اصلی این ستاد است و با سایر نهاد‌های ذی‌ربط در اجرای مأموریت‌های آن همکاری نزدیک دارد.