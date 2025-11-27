طرح آبرسانی به ۳۰ روستای لرستان با حضور وبیناری فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان بسیج کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان گفت: همزمان با افتتاح طرح‌های بسیج سازندگی کشور، با حضور وبیناری سردار خاکپور فرمانده کل سپاه و سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج کشور، طرح آبرسانی به ۳۰ روستای استان به بهره برداری رسید.

سردار نعمت اله باقری افزود: برای اجرای این طرح ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی از بهره مندی سه هزار و ۵۰۰ خانوار با جمعیت ۱۱ هزار نفر خبر داد و گفت: برای آبرسانی به این تعداد روستا بیش از ۴۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، ۴ باب مخزن و ۳ ایستگاه پمپاژ ساخته و اجرا شده است.