شهردار اردبیل گفت: ۲ تفاهم‌نامه با شرکت توسعه گردشگری ایران و یک شرکت سرمایه‌گذار دیگر برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح در ۲ فرصت عمرانی این شهر منعقد کردیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمود صفری در نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ اظهار کرد: ۱۷ پروژه شهرداری را در این نمایشگاه و همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در اردبیل به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ارائه می‌کنیم.

وی افزود: علاوه بر انعقاد ۲ تفاهم‌نامه، با برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز رایزنی و از نقطه نظرات آنها استفاده کردیم و قرار شد در تهران از تشکیلات و امکانات آنها بازدید کنیم و در نهایت برای آنها در اردبیل فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد نماییم.

وی ادامه داد: پروژه بزرگ مشارکتی شهرداری اردبیل نیز به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در حال اجراست و مدتی قبل نیز بسته‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در همایش سرمایه‌گذاری شهرداری اردبیل ارائه کردیم.

صفری تصریح کرد: پروژه‌های در حال اجرا و واگذار شده به سرمایه‌گذاران، بعد از اتمام و بهره‌برداری کامل زمینه اشتغال حدود یک هزار نفر را فراهم خواهند کرد.

او گفت: از سرمایه جذب شده در قبال پروژه‌ها و بسته‌های اقتصادی برای شهرداری درآمد پایدار حاصل می‌شود تا دست شهرداری برای هزینه در عمران شهر باز باشد.

شهردار اردبیل اظهار کرد: امسال چند مورد از پروژه‌های شهرداری که چند سال قبل با مشارکت سرمایه‌گذاران آغاز شده بود به بهره‌برداری می‌رسد و می‌توانیم از درآمد آنها برای توسعه عمرانی شهر استفاده کنیم.