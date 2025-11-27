پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۱۰۰ بسته حاوی یک کیلوگرم تریاک از معده یک مسافر در خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ علیرضا فولادی افزود: ماموران در بازجویی و بررسیهای به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری کرده است.
وی گفت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۰۰ بسته حاوی یک کیلو گرم تریاک از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.