معاون فرهنگی و هنری سپاه قم: این دوره برای اولین بار در کشور در حال اجراست که با ۱۲۰ متقاضی در قم آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سرهنگ هادی بادینلو با بیان اینکه حدود ۲۵۰ نفر در این دوره ثبتنام کرده بودند، افزود: پس از انجام مصاحبه، در نهایت ۱۲۰ نفر که توانایی لازم را برای این مأموریت داشتند، انتخاب شدند. معاون فرهنگی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم تصریح کرد: این دوره به صورت ترکیبی و در دو بخش برگزار میشود؛ بخش اول شامل کارگاههای حضوری است که امروز و فردا در قالب چهار کلاس و با تدریس استادان مجرب از موسسه حضرت امام (ره) برگزار میشود. وی خاطرنشان کرد: پس از پایان موفقیتآمیز دوره، به شرکتکنندگان، «گواهی مربیگری عفاف و حجاب» اعطا خواهد شد تا این بانوان آماده شوند و بتوانند به صورت در دانشگاهها، مدارس و مساجد سراسر کشور به آموزش و راهبری این موضوع مهم بپردازند. در این مراسم از پویش کتابخوانی خط امین و همچنین سایت ماه قم رونمایی شد. گفتنی است پویش کتابخوانی خط امین با محوریت هفت کتاب تقریظ شده رهبر معظم انقلاب در سراسر کشور در حال برگزاری است. کتابهای این پویش عبارتند از: - روح الله - کتاب تب ناتمام - کتاب خانم ماه - کتاب پاس یاد پسر خاک - کتاب همسفر آتش و برق - کتاب بیست سال و سه روز - کتاب ایستگاه خیابان روزولت علاقهمندان برای شرکت در این پویش و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت ravibook.ir مراجعه کنند و از جوایز آن بهرهمند شوند. پایگاه «ماه قم» هم که وابسته به مرکز آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی بسیج استان قم است، به عنوان اولین سایت مرجع در استان و حتی در بسیج کشور، امروز راه اندازی شد. این پایگاه اینترنتی، مرجعی برای کلیه محتواهای فرهنگی شامل نماهنگ، سرود، کاریکاتور، کارتون و پوسترهای مناسبتهای مختلف است. علاقهمندان میتوانند برای دسترسی به این محتواها به آدرس mahqom.ir مراجعه کنند.