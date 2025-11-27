فاطمه صادقی در رقابت‌های کاتای انفرادی جهان ۲۰۲۵، دومین اجرای خود را هم با امتیاز بالاتر از نماینده مغرب به پایان رساند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات کاتای انفرادی بانوان قهرمانی جهان در قاهره، فاطمه صادقی دومین مبارزه خود را برابر آیا نسایا از مغرب انجام داد و با امتیاز ۳۹۰۵ به برتری رسید. نسایا در این رقابت ۳۸۰۲ امتیاز کسب کرد و نتوانست به صادقی نزدیک شود.

نماینده کشورمان پیش از این در نخستین اجرای گروه ۵، با امتیاز ۳۹۰۳ از استفانه دیموسکا از استرالیا که ۳۷.۶ امتیاز گرفته بود، عبور کرده بود.