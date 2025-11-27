پخش زنده
تاثیر گذاری اردوهای راهیان نور نیازمند عزم مدیریتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه راهیاننور جلوهگاه ایمان، بصیرت و فرهنگ متعالی شهادت است گفت: برجستگی و اثرگذاری این حرکت فرهنگی فقط با همافزایی دستگاهها، عزم مشترک مدیریتی و اجرای دقیق تکالیف محوله حاصل میشود.
ایوب درویشی در جلسه ستاد پشتیبانی راهیاننور استان افزود:در این نشست سهم هر دستگاه بهویژه صنایع استان، در پشتیبانی و فراهمسازی زیرساختها بهصورت روشن تعیین و تکلیف شد و همه متولیان بر تحقق کامل مصوبات و پیگیری میدانی وظایف تأکید کردند.
وی تأکید کرد: راهیاننور، پل پیوند نسل امروز با حقیقت دفاع مقدس است و امانتی است که باید با دقت، احترام و مسئولیتپذیری، پیگیری و محقق شود.