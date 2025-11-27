به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رویداد «ایلام ایران، آبدانان ایلام» با هدف معرفی ظرفیت‌ها، برجسته‌سازی توانمندی‌ها و بررسی مشکلات و مطالبات مردم در حال برگزاری است و تا پایان هفته در قالب ویژه‌برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و بسته‌های خبری ادامه دارد.

در طول برگزاری این رویداد، گروه‌های رسانه‌ای با حضور در نقاط مختلف شهرستان آبدانان به انعکاس مسائل، ظرفیت‌های توسعه‌ای و درخواست‌های مردمی در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد، فرهنگ و گردشگری می‌پردازند.

همچنین گفتگو با مسئولان محلی و استانی برای پیگیری مشکلات و بررسی راه‌کار‌های حل چالش‌های موجود از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد عنوان شده است.

پوشش جامع و جریان‌ساز رویداد «ایلام ایران» در آبدانان، زمینه‌ای برای توجه بیشتر مدیران و دستگاه‌های اجرایی به این شهرستان و کمک به تسریع روند توسعه آن را فراهم خواهد کرد.