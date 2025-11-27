به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در حاشیه برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ اردبیل، تفاهم‌نامه همکاری با حضور دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در نمایشگاه بین‌المللی اردبیل منعقد و به امضای طرفین رسید.

همکاری‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی از جمله اهم موارد این تفاهم‌نامه می‌باشد.

گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ بصورت فعال حضور داشته و بازدیدکنندگان در جریان طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری دانشگاه در حوزه‌های مختلف قرار گرفتند.