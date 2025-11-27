پخش زنده
همزمان با هفته بسیج گلزار شهدای بوکان در آیینی معنوی غبارروبی و عطر افشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امروز در گلزار شهدای بوکان، آیینی پرشور و معنوی به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
خانوادههای معظم شهدا، مدیران و مسئولان شهرستانی با حضور در این مراسم، بار دیگر یاد و خاطره شهیدان را زنده کردند. مزار مطهر شهدا با غبارروبی و عطر افشانی، جلوهای تازه یافت و فضای گلزار آکنده از عطر ایثار و مقاومت شد.
این مراسم نه تنها فرصتی برای ادای احترام به شهیدان بود، بلکه به صحنهای برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای بسیج تبدیل شد.
مسئولان شهرستان با حضور در کنار خانوادههای شهدا، بر ادامه راه ایثار و خدمت تأکید کردند و مردم نیز با حضور پرشور خود، وحدت و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
این آیین معنوی بار دیگر نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت در بوکان زنده و جاری است و گلزار شهدا همچنان چراغ راه جامعه باقی مانده است.