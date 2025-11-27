پخش زنده
امروز: -
برنامههای «هفت»، «کوه گشت»، «طهرانشاط»، «فوتبال یک» و مسابقه زنده بسکتبال ایران و عراق، از شبکههای نمایش، تهران و ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، ویژه برنامه سینمایی «هفت»، از امشب هر شب از ساعت ۲۲:۱۵، به صورت زنده از شیراز محل برگزاری این رویداد از شبکه نمایش پخش می شود.
این ویژه برنامه سینمایی به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی، با محوریت پوشش حال و هوای جشنواره، بررسی فیلمها و حواشی پخش خواهد شد.
اجرای این ویژه برنامه را وستا جعفرنیا برعهده دارد و امیر قادری به عنوان کارشناس و منتقد او را همراهی میکنند.
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روحاله حسینی، از ۶ تا ۱۱ آذر، در شهر شیراز برگزار خواهد شد.
برنامه «کوهگشت»، امروز از ساعت ۱۳ با بخشهای مختلف پخش میشود.
برنامه «کوهگشت»، با بخشهای مختلف شامل «با مردم» در کوهستان، هشدار کوهنوردی در هوای آلوده، گزارشی از همایش کوهپیمایی کارمندان ادارات، این مرد و آن درد تا صعود به اورست، ارادهای که کتاب شد، نگاهی به بخش ویژه دوازدهمین جشنواره صعودهای برتر، آتش در الیت و نقش حیاتی کوهنوردان، لذت کوهنوردی خانوادگی، بی برفی در اروپا و تعطیلی پیست ۸۰ ساله، سعی دارد تا لحظات ماندگاری از دل طبیعت را برای مخاطبان طبیعت دوست و ورزش کوهنوردی به ثبت برساند.
«کوهگشت»، به تهیه کنندگی و اجرای حسین رضایی، پنج شنبهها ساعت ۱۳ از شبکه ورزش پخش میشود. بازپخش این برنامه جمعهها و دوشنبهها ساعت ۹ است.
برنامه زنده «طهرانشاط»، این هفته با گرامیداشت هفته بسیج و سیامین سالگرد تأسیس شبکه تهران، پخش می شود.
این برنامه به مناسبت تولد سی سالگی شبکه تهران، با محوریت قدردانی از مخاطبان وفادار و مرور دستاوردهای سه دهه فعالیت پخش می شود. در این برنامه «رسول نجفیان» (مجری و بازیگر) و «حمیدرضا فولادی» (خواننده) حضور خواهند داشت.
این برنامه به تهیهکنندگی «میلاد حقپرست» و اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، علاوه بر گفتوگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخشهای نمایشی با حضور «خشایار راد» و «مرضیه صدرایی» و بخش های متنوع دیگر است.
برنامه «طهرانشاط»، کاری از گروه خانواده و کودک شبکه تهران، جمعه ۷ آذر، ساعت ۱۰ صبح به مدت ۹۰ دقیقه از این شبکه پخش میشود.
شبکه ورزش دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و عراق را در چارچوب پنجره نخست رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، امروز به صورت مستقیم پخش میکند.
دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و عراق در چارچوب پنجره نخست رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۱۷:۳۰، با گزارشگری اختصاصی پخش می شود.
پنجره انتخابی جامجهانی در ۴ گروه پیگیری میشود که ایران در گروه C با تیمهای عراق، سوریه و اردن همگروه است و دومین تیم برتر در انتخابی جامجهانی به شمار میرود.
برنامه «فوتبال یک»، شبکه ورزش امروز با حضور حمید درخشان پیشکسوت و سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس و محمد نصرتی بازیکن سابق و مربی فوتبال، از شبکه ورزش پخش میشود.
فصل جدید برنامه تخصصی «فوتبال یک» شبکه ورزش که به بررسی رویدادهای فنی و حواشی لیگ یک فوتبال ایران میپردازد، از ساعت ۱۴ با حضور محمد درخشان بازیکن، سرمربی و کاپیتان اسبق تیم ملی و تیم فوتبال پرسپولیس و محمد نصرتی بازیکن سابق و مربی فوتبال ایران در استودیوی این برنامه، شرایط تیمهای لیگ یگ در جام حذفی و همچنین شرایط تیمها در لیگ پیشبینی ادامه لیگ یک فوتبال را تحلیل و بررسی میکند.
برنامه «فوتبال یک»، به تهیه کنندگی علی صادقی و اجرای پوریا خسروی، هر پنجشنبه ساعت ۱۴، با حضور کارشناسان، مربیان و پیشکسوتان فوتبال به تحلیل و بررسی لیگ یک فوتبال کشور میپردازد.