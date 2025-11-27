جشنواره سه‌روزه برگریزان در بوستان همدان، با فرشی از برگ‌های خشک و صدای خش‌خش ماندگارش آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همدانی‌ها از نخستین ساعات روز، در مسیر‌های طلایی بوستان قدم بر می‌دارند؛ کودکانی که برگ‌ها را به هوا می‌پاشند، گردشگرانی که برای لمس این پاییز دیررس آمده‌اند و روستاییانی که محصولات دست‌پخت و دست ساخت خود را در غرفه‌های رنگارنگ عرضه می‌کنند.

عطر نان‌های محلی، دمنوش‌های کوهی و محصول‌های ارگانیک، جشنواره را به بازارچه‌ای گرم و صمیمی شبیه کرده است.

اینجا پاییز هنوز زنده است؛ بر شاخه‌ها، در هوا، و در دل هر کسی که قدم در این جشن می‌گذارد.

در این جشنواره ۱۳ گذر پاییزی برپاست که در هرگذر، برنامه پاییزی خاصی برپاشده است.