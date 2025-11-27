نشست بزرگان و معتمدان شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون با استاندار
جمعی از معتمدان و بزرگان شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در نشستی با استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مطالبات فراروی این ۳ شهرستان را طرح کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، توقف سدسازی در مجاورت دنای شمالی و جنوبی از عمدهترین مطالبات طرح شده در این نشست بود.
مغفول ماندن ظرفیتهای گردشگری، تخلیه روستاها و مهاجرت جوانان، رسم غلط تیراندازی در مراسم عزا و شادی، حمایت از کارآفرینان، ضعف امکانات آموزشی و رفاهی، ایجاد بازارچههای اقتصادی، سهم ناچیز استان از صنایع نفت و گاز و اتصال مرکز استان به بزرگراه شیراز اصفهان از دیگر مطالبات طرح شده در این نشست بود.
در این نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح بخشی از عملکرد دولت در استان در یک سال گذشته گفت: توسعه میدان گازی مختار و افزایش ۴۵ کیلومتری بزرگراهای استان از جمله این اقدامات است.
یدالله رحمانی با بیان اینکه احداث چند پترو پالایشگاه در چند نقطه استان در دستور کار قرار گرفته است اضافه کرد: قطعه اول اتصال مرکز استان به بزرگراه شیراز – اصفهان نیز به زودی کلنگ زنی میشود.
وی همچنین به سفر رئیس جمهور به استان اشاره کرد و افزود: اولویت اصلی این سفر تخصیص اعتبار برای طرحهای نیمه تمام بالای ۶۰ درصد است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد سپس به آخرین اقدامات صورت گرفته شده درباره سدهای ماندگان و خرسان ۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به حساسیت موضوع این خواسته مردم را هم به رئیس جمهور و هم به معاون اول وی منعکس کردم که آقای عارف به وزیر نیرو دستور دادند با تشکیل جلسه ایی با استانهای همجوار این موضوع را بررسی کند.
استاندار در پایان قول مساعد داد همه مطالبات مطرح شده در این نشست در قالب یک تیم کارشناسی بررسی و تحلیل میشود.