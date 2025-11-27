پخش زنده
امروز: -
فراز شکیبا ملی پوش تنیس روی میز کشورمان نخستین دیدار خود در قهرمانی جهان را با پیروزی پشت سر گذاشت.
در پنجمین روز از رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان و آغاز رقابتهای انفرادی، فراز شکیبا ملی پوش نوجوان کشورمان توانست در اولین بازی خود در رده سنی کمتر از ۱۵ سال با نتیجه ۴ بر صفر مقتدرانه به پیروزی رسید.
شکیبا کار خود را از مرحله ۱/۱۶ نهایی مقابل ویتور تویفیلو از برزیل آغاز کرد و در چهار گیم متوالی با نتایج (۱۱-۸ و ۱۱-۷ و ۱۱-۸ و ۱۱-۵) قاطعانه به پیروزی رسید تا پا به مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها بگذارد.
ملی پوش کشورمان در مرحله ۱/۸ نهایی مقابل برنده دیدار یو هایانگ از چین و رائول کروکو از رومانی قرار خواهد گرفت.
هدایت نوجوانان کشورمان در این مسابقات به عهده مهران احدی است.
رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه به میزبانی رومانی در برگزار میشود.