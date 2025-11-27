به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید قدرت الله علیپور رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گچساران گفت: در راستای اجرای احکام صادره از مراجع محترم قضایی مبنی بر رفع تصرف از اراضی ملی، عملیات بازپس گیری ۹۵۰۰ متر مربع از عرصه های این شهرستان در منطقه پل کبوتری دشت بلوط گچساران انجام شد.

علیپور با اشاره به اینکه متخلفان به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت و ساز در اراضی ملی کرده بودند اعلام نمود: ارزش اراضی رفع تصرف شده حدود ۲۰۰ میلیارد ریال است.