به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در بازی نهایی این مسابقات ، تیم ورامین با نتیجه۲۷ بر ۲۲ از البرز برد بر سکوی نخست مسابقات جای گرفت.

در این دوره از مسابقات تیم‌های چهارمحال و بختیاری ،البرز ، مازندران ،خراسان شمالی، ایلام ،مرکزی ،سمنان ،تهران و توابع تهران،خراسان رضوی، اصفهان و لرستان حضور داشتند ؛ برترین های این مسابقات به رقابت های جهانی کارگران دانمارک که سال آینده برگزار می شود ، اعزام خواهند شد