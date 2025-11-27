پخش زنده
مسابقات قهرمانی هندبال کارگران کشور با قهرمانی تیم ورامین در مهدیشهر به پایان یافت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در بازی نهایی این مسابقات ، تیم ورامین با نتیجه۲۷ بر ۲۲ از البرز برد بر سکوی نخست مسابقات جای گرفت.
در این دوره از مسابقات تیمهای چهارمحال و بختیاری ،البرز ، مازندران ،خراسان شمالی، ایلام ،مرکزی ،سمنان ،تهران و توابع تهران،خراسان رضوی، اصفهان و لرستان حضور داشتند ؛ برترین های این مسابقات به رقابت های جهانی کارگران دانمارک که سال آینده برگزار می شود ، اعزام خواهند شد