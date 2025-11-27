به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است؛ لذا در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان، افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است.

او ادامه داد: فردا کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود. از روز دوشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار خواهد گرفت.

در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۲۹.۸ درجه و ایذه با دمای ۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.