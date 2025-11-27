پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از دستگیری باند خطرناک سارقان منازل که طی روزهای اخیر موجب نگرانی شهروندان مازندرانی شده بودند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی بابلسر از اجرای عملیات برقآسا و پایان جولان سارقین توسط پلیس بابلسر خبر داد و گفت: باند خطرناک سارقان منازل مردم مازندران که طی روزهای اخیر موجب نگرانی شهروندان مازندران شده بودند شناسایی و دستگیر شدهاند
سرهنگ درویشی افزود: بهدنبال افزایش سرقتها در استان و شهرستان بابلسر، شناسایی و دستگیری عوامل این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار پلیس استان و پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و یک عملیات غافلگیرانه، محل اختفای اعضای باند شناسایی شد و مأموران با دستور قضایی وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی بابلسر با اشاره به اینکه در این عملیات، ۴ سارق غیربومی دستگیر شدند، گفت: از مخفیگاه سارقان، مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل: پلاکهای دستساز جعلی، گردنبند، دستبند، گوشواره، تلفن همراه، سیمکارت، یک قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.
سرهنگ درویشی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، تأکید کرد: پلیس بدون هیچ اغماضی با برهمزنندگان نظم و امنیت برخورد میکند.