فاطمه صادقی با سومین برد پیاپی و عبور از صوفیا فیالکوآ از اسلواکی، مرحله گروهی مسابقات کاتای انفرادی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را با صعود به دور حذفی به پایان رساند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین مبارزه مرحله گروهی رقابت‌های کاتای انفرادی بانوان، فاطمه صادقی برابر صوفیا فیالکوآ از اسلواکی اجرا کرد و با امتیاز ۳۸۰۲ به برتری رسید. فیالکوآ در این مبارزه ۳۷۰۵ امتیاز کسب کرد و نتوانست مانع صعود نماینده کشورمان شود.

صادقی پیش از این در دو اجرای نخست گروه ۵ نیز پیروز شده بود؛ ابتدا با امتیاز ۳۹۰۳ از استفانه دیموسکا از استرالیا (۳۷.۶) عبور کرد و سپس در دومین مبارزه با امتیاز ۳۹۰۵ برابر آیا نسایا از مغرب (۳۸۰۲) ایستاد.

این سه اجرا امروز پنجشنبه ۶ آذر در سالن مسابقات بین المللی قاهره برگزار شد.