

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران با اشاره به وجود بیش از ۸ هزار تعاونی فعال در استان، گفت: تعاونی‌ها ظرفیت بسیار بالایی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی خصوصا در مناطق کمتر برخوردار دارند.

مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه توزیع عادلانه فرصت‌های برای تعاونی‌ها سبب کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی و رضد اقتصادی می‌شوند، افزود: بسیاری از جوانان جویای کار با راه اندازی تعاونی‌ها خرد نه تنها کسب و کاری برای خود راه اندازی کردند بلکه سبب اشتغالزایی نیز شده‌اند.

او بر استفاده از فناوری‌های جدید در فعالیت تعاونی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و آموزش‌های تخصصی، کیفیت خدمات و محصولات تولیدی تعاونی‌ها را افزایش و سهم آنان را در بازار‌های داخلی و خارجی بیشتر خواهد کرد.

استاندار مازندران گفت: حمایت از تعاونی‌ها در دستور کار است و در چند ماه اخیر با همکاری برخی بانکه ۹۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌های استان پرداخت شده است.

یونسی رستمی بر ضرورت ایجاد ارتباط گسترده میان دستگاه‌های اجرایی متولی تعاون با تعاونگران و اجرای سند ملی توسعه تعاون با هدف افزایش سهم این بخش مردمی در اقتصاد تأکید کرد.