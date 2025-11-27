پخش زنده
امروز: -
مدیرکل روابط فرهنگی آسیا و اقیانوسیه، بر ظرفیتهای برجسته استان اردبیل برای توسعه تعاملات با کشورهای شرق آسیا، بهویژه چین، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل عادل خانی، مدیرکل روابط فرهنگی آسیا و اقیانوسیه، در حاشیه «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» (همایش بینالمللی سرمایهگذاری)، بر ظرفیتهای برجسته استان اردبیل برای توسعه تعاملات با کشورهای شرق آسیا، بهویژه چین، تأکید کرد.
وی با ابراز خرسندی از حضور در این همایش و دعوت سازمان گردشگری استان، این رویداد را نشانهای از تغییر رویکرد استان و همسویی با سیاستهای دولت برای تبدیل استانهای مرزی به مراکز ارتباطی و اقتصادی با کشورهای منطقه دانست.
خانی با اشاره به اهمیت فرصتهای ایجادشده در «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» اظهار داشت: این همایش بستری ارزشمند برای توسعه همکاریها در حوزههای کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و سایر بخشها است که میتواند به رشد استان و کشور کمک کند.
مدیرکل روابط فرهنگی آسیا و اقیانوسیه با اشاره به تخصص خود در امور شرق آسیا، بهویژه چین، ابراز امیدواری کرد با مشارکت نهادهای مرتبط، همکاریهای مؤثر در زمینه گردشگری و صنایع فرهنگی گسترش یابد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت موزه چینیخانه شیخ صفیالدین اردبیلی بهعنوان تنها مجموعه دارای آثار اهدایی دولت امپراتوری چین در ایران، گفت: اردبیل و این بنای تاریخی میتوانند به محور تعاملات فرهنگی، هنری و گردشگری بین ایران و چین بدل شوند.
عادل خانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی و همدلی مسئولان استانی و ملی، ظرفیتهای موجود به بهترین نحو در مسیر توسعه بهرهبرداری شود.