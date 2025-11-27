به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سالن ورزشی ولایت کبودراهنگ امروز شاهد حس نوعدوستی و ایثار پزشکان جهادگر بود.

در این اردوی یک روزه ۱۶ پزشک متخصص ارتوپدی و زنان و زایمان، قلب و عروق، داخلی، کودکان، گوش و حلق وبینی، اورولوژی و مشاوره، به بیماران خدمات رایگان ارائه کردند.

به همت این پزشکان متخصص، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان کبودراهنگی، خدمات رایگان پزشکی دریافت کرند.