گروهی از پزشکان متخصص بسیج جامعه پزشکی همزمان با هفته بسیج، بصورت جهادی به مردم شهرستان کبودراهنگ خدمات پزشکی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سالن ورزشی ولایت کبودراهنگ امروز شاهد حس نوعدوستی و ایثار پزشکان جهادگر بود.
در این اردوی یک روزه ۱۶ پزشک متخصص ارتوپدی و زنان و زایمان، قلب و عروق، داخلی، کودکان، گوش و حلق وبینی، اورولوژی و مشاوره، به بیماران خدمات رایگان ارائه کردند.
به همت این پزشکان متخصص، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان کبودراهنگی، خدمات رایگان پزشکی دریافت کرند.