استاندار گیلان از افتتاح ۸۶ طرح عمرانی و محرومیت زدایی بسیج با ۷۴۰ میلیارد تومان هزینه در سراسر استان به مناسبت هفته بسیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در آخرین روز از هفتهی بسیج، از ۸۶ طرح عمرانی و محرومیت زدایی به همراه ۳۸۰ هزار مترمربع آسفالت راه روستایی و ۱۹۰ هزار مترمربع لوله گذاری آب آشامیدنی روستایی در گیلان همزمان با سراسر کشور در رشت بهره برداری شد.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای ارزان و قابل حصول قرارگاه سازندگی سپاه، بر لزوم تسریع در روند توسعه و عمران مناطق محروم روستایی برای تحقق عدالت اجتماعی تاکید کرد و افزود: طرحهایی که امروز در حوزهی قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی استان به بهره برداری رسید، تجلی مشارکت جهادگران با دستگاههای دولتی است.
هادی حق شناس افزود: برای اجرای این طرحها حدود ۷۴۰ میلیارد تومان هزینه شد که ۲۴۳ میلیارد تومان آن با تسهیلات بانکی و ۴۹۰ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات ملی تامین شد.
وی گفت: بهره گیری از نیروهای مردمی برای اجرای طرحهای محرومیت زدایی و قرارگاه جهادی موجب شد این طرحها در مناطق دور افتاده و سخت گذر روستایی با هزینهای کمتر از هزینههای متعارف، به بهره برداری برسد.
فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در حاشیهی این مراسم گفت: روند بهره برداری از این طرحها حدفاصل هفتهی بسیج تا دههی مقاومت و همزمان با برگزاری رزمایش فاطمی ۵ تداوم مییابد و هزار و ۸۱۰ فرصت شغلی جدید هم با اجرای این طرحها در استان ایجاد میشود.
سردار حمید دامغانی افزود: روند فعالیت قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی سپاه قدس گیلان همچنان در سراسر استان تداوم خواهد یافت تا بتوان توسعهی مناطق محروم را همراه با مناطق شهری تحقق بخشید.
پس از این مراسم، یکی از ۶۴ واحد مسکونی مرتبط با حوزهی محرومیت زدایی استان در منطقهی سیاه اسطلخ رشت به بهره برداری رسید.