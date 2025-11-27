پخش زنده
دیماه پارسال به یکباره شعلههای آتش به جای تنور خانه های روستای لزور از زیر سقفها و لابه لای پنجرهها زبانه میکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ۱۰ خانه و دامداری در زبانههای آتش میسوزد، اما قرار نیست اهل آبادی بیسرپناه باشند. دستان یاریگر این بار گرمتر از همیشه پیوند میخورد.
قصهای هم در دل نهرها جاریست وقتی خار و خاشاک آب را از نفس میاندازد.
سعید عبد الله زاده دهیار روستای لزور گفت:چند سالی از ساختار جوب گذشت متأسفانه هدر رفت آب یه خورده زیاد شد و کشاورزای عزیز ما دچار مشکل شده بودند.
حل این مشکل دستان توانمندی میخواهد تا جوش و خروش چشمها را به پای کشتزارها برساند.
عبدالله شجاع عضو کارگروه جهادی و کشاورز گفت: پوشش انهار در روستای لزور که به مساحت۵۰۰ و خوردهای متر بود که ۱۳۰ متر در این منطقه به نام نوگردن در حال اجرا بود که الحمدالله اجرا شد.
اما مشکل دیگر لزور زمانی بود که سیلابها تنه به تنه آبادی میزدند.
یعقوبعلی اسفندیار عضو کارگروه جهادی و کشاورز گفت:این سنگ هایی که میبینید دهههای پیش سیل میآورد. اینجا سیل زیاد میومد. نام اینجا دره مهدیخانی است و سیل به روستا خسارت میزد و آن زمان چند خانه را خراب کرد.
دستهای همدلی باز هم از آستین همت بسیج و مردم بیرون میآید
نقی اسفندیاری عضو کارگروه جهادی و کشاورز گفت:به نقطهای رسیدیم که اینها را چه کسی باید اجرا کند آیا دولتیها باید اجرا کنند یا خود اهالی، به این نتیجه رسیدیم که این کارها را این گابیونها را در غالب آبخیزداری انجام بدیم.
محسن اسفندیار جانشین فرمانده بسیج سازندگی شهرستان فیروزکوه گفت: کارگروه جهادی شهرستان فیروزکوه روستای لزور مردم خیرین مسئولین محل آمدن پای کار.
این همدلیها در روستای لزور تنها نمونهایست از فعالیت حدود ۶۲ هزار گروه جهادی در سراسر کشور.
از این تعداد گروههای جهادی حدود ۶۷ درصد در مناطق روستایی و ۳۳ درصد در مناطق شهری مشغول خدمت رسانی هستند.