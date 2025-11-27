به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سردار رحیم نوعی‌ اقدم، فرمانده دوران دفاع مقدس در همایش اقتدار بسیجیان در سبزوار با اشاره به اهمیت نقش شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تأمین امنیت و اقتدار کشور، به‌ ویژه در مقابله با تهدیدات خارجی، گفت شهدا در واقع میدان‌ داران اصلی انقلاب و مقاومت ما هستند، آن‌ ها با خون خود راه را برای ما هموار کردند و امروز ما موظف هستیم این راه را با عزت و اقتدار ادامه دهیم.

سردار رحیم نوعی‌ اقدم افزود: در طول تاریخ، ایران اسلامی با تهدیدات مختلفی مواجه بوده است اما امروز کشور ما با تکیه بر همان روحیه ایثار و فداکاری که شهدای عزیز ما در دوران جنگ تحمیلی و مقاومت در برابر دشمنان از خود نشان دادند، همچنان ایستاده و با قدرت در برابر دشمنان اسلام و ایران می‌ ایستد.

وی در خصوص اهمیت وحدت ملی و همبستگی مردم ایران، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همیشه بر حفظ وحدت ملی و اقتدار نظامی تأکید داشته‌ اند، ما در این مسیر به پیروی از امام راحل و امام زمان (عج)، با تمام توان خود در هر عرصه‌ ای برای دفاع از ایران اسلامی ایستاده‌ ایم و خواهیم ایستاد.

نوعی‌ اقدم به تهدیدات خارجی، به‌ ویژه از سوی آمریکا و اسرائیل، اشاره و خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام با تمامی قدرت خود در تلاش هستند تا ایران را از پا درآورند اما ما با تکیه بر قدرت داخلی، توانمندی‌ های دفاعی و پشتیبانی مردم عزیز ایران، تمام توطئه‌ های آنان را خنثی کرده‌ ایم.