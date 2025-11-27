پخش زنده
امروز: -
شهردار تهران با اشاره به حملات اخیر و آسیبهای گسترده وارد شده به پایتخت، گفت تهران نهتنها زیر فشار جنگ و تهدیدها نایستاد، بلکه به الگویی از پایداری، بازسازی سریع و مدیریت شهری کارآمد تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا زاکانی در آیین افتتاح اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵ در ساختمان بلدیه اعلام کرد: ۶ ماه پیش با جملاتی وحشیانه و حملات بیرحمانه، امنیت و زندگی شهروندان ما را هدف قرار دادند؛ از ترور گرفته تا حمله به خانههای مسکونی، اما برخلاف تصور دشمن، تهران ایستاد و با سرعتی مثالزدنی بازسازی شد.
وی افزود: در آن حملات ۸ هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی آسیب دید که به معنای آسیب رسیدن به هزاران کودک، نوجوان و خانواده تهرانی بود.
زاکانی گفت: امروز همه این خرابیها سامان یافته است؛ ۵ هزار و ۲۸۰ خانه با آسیب جزئی مدتهاست بازسازی شده، مقاومسازی ۶۷ واحد تا سه ماه آینده به پایان میرسد و ساخت ۶۵۲ خانه نیازمند نوسازی بدون تحمیل هزینه به خانوادهها در حال انجام است.
شهردار تهران تأکید کرد: هیچ خانوادهای حتی یک ریال بابت بازسازی پرداخت نکرده و همه هزینهها با حمایت دولت و مدیریت شهری تأمین شده است. او گفت: «۴۹۲ خانواده نیاز به اسکان اضطراری داشتند که مدیریت شهری با آغوش باز آنها را پذیرفت. امروز هیچ خانوادهای در تهران درگیر پیامدهای جنگ نیست.
زاکانی با اشاره به اینکه ۱۴۱ نقطه تهران آسیب دید گفت: از لحظه وقوع حادثه تا تکمیل بازسازی، مدیریت میدانی با شهرداری بود و سایر دستگاهها در کنار ما کمک کردند. خط مقدم خدمت به مردم، مدیریت شهری است.
سازندگی، تحول و توسعه تهران
شهردار تهران با اشاره به دوره چهار ساله تحول شهری گفت: تحولی نرم با مشارکت مردم آغاز کردیم تا الگوی جدیدی از مدیریت شهری ایجاد کنیم.» به گفته او، در این مدت بودجه و اعتبارات شهرداری ۸ برابر شده و سرعت سازندگی به شکل محسوسی افزایش یافته است.
زاکانی افزود: امروز ۳۰۸ کیلومتر شبکه ریلی در ۱۶۰ ایستگاه فعال است و ساخت ۱۷۹ کیلومتر جدید با ۱۷۰ ایستگاه آغاز شده است، تهران بهزودی به یک شهر ۵۰۰ کیلومتری مترو تبدیل میشود.
او همچنین گفت: تعداد واگنها از هزار و ۱۸۱ دستگاه فعلی، با قراردادهای امضا شده، سال آینده به بیش از ۲۴۰۰ واگن خواهد رسید.
شهردار تهران، رفع آلودگی هوا و ترافیک را اولویت جدی مدیریت شهری دانست و اعلام کرد توسعه حملونقل عمومی مهمترین مسیر تحقق آن است.
زاکانی با اشاره به رشد کمسابقه فضای سبز گفت: تهران اکنون با هزار و ۱۰۰ هکتار فضای سبز جدید رکورد ۴۰ سال گذشته را شکسته است.
دیپلماسی شهری، همکاری جهانی و نقش تهران
زاکانی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه چالشهای امروز مرز نمیشناسند، گفت: «راهحلها نیز باید جهانی باشد. دولتها مسیر خود را دارند اما شهرداریها میتوانند همکاریهای مؤثرتر و واقعبینانهتری بر مبنای نیاز مردم رقم بزنند.
او افزود: تهران در توسعه روابط خود با دیگر شهرها و سازمانهای بینالمللی شهری توفیقات زیادی داشته است. ما هم نقاط قوت و ضعف خود را شناختهایم و هم توانمندیهای تهران را در عرصه دیپلماسی اقتصادی و شهری ارائه کردهایم.
به گفته شهردار تهران، پایتخت ایران میتواند دانش، تجربه و محصولات خود را در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، حملونقل و محیطزیستی در اختیار دیگر شهرها قرار دهد و همزمان از ظرفیتهای آنها بهرهمند شود.
مشارکت مردم؛ از ناظر تا تصمیمساز
زاکانی با اشاره به اجرای طرح «من شهردارم» گفت: چهار سال پیش مشارکت مردمی ۳۴۶ هزار نفر بود اما سال گذشته این عدد از ۲ میلیون نفر عبور کرد. امروز شهروندان از نظارهگر به تصمیمساز و ناظر بر اجرا تبدیل شدهاند.
شهردار تهران با بیان اینکه نه جنگ و نه مشکلات نمیتواند اراده تهران را متوقف کند تأکید کرد: به مسیر توسعه ادامه میدهیم و بر همکاری با دیگر شهرها پافشاری خواهیم کرد.