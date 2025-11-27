به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردارمحمدقاسم طرهانی گفت: فردی به بهانه خرید طلا به مغازه یکی زا طلا فروشان شهر مراجعه و در ازای وجه، اقدام به ارائه چک و سکه می کند، شاکی در بررسی‌های بعدی متوجه شد که چک‌های دریافتی، متعلق به افراد فاقد اعتبار مالی (کارتن‌خواب) و دارای چند میلیارد چک برگشتی است و سکه‌های تحویل گرفته شده نیز تقلبی هستند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: کاراگاهان پلیس در تحقیقات میدانی و پلیسی مطلع شدند که متهمان قصد خرید طلا از یک طلافروشی در سطح شهر قزوین را دارند که بلافاصله به محل اعزام و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۲ متهم اصلی این پرونده را سوار بر یک دستگاه خودروی زانتیا دستگیر کردند.

سردار طرهانی با بیان اینکه در بازدید از خودروی متهمان، مأموران به شواهد قابل توجهی دست یافتند که دامنه و عمق فعالیت‌های مجرمانه این باند را نشان می‌داد، خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو متهمان ۸ قطعه سکه طلای تقلبی، ۲۴۰ گرم موادمخدر و تعدادی چک سفیدامضاء که به نام افراد کارتن‌خواب و نیز شرکت‌های صوری و غیرفعال صادر شده بود، کشف شد.

سردار طرهانی اذعان داشت: در جریان تحقیقات تکمیلی، متهمان با صراحت به ۵۷ فقره کلاهبرداری موفق با همین شیوه در استان‌های قزوین، تهران، البرز، گیلان و مازندران به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد ریال اعتراف کردند که با تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان به تمامی کسبه و به ویژه فعالان در حوزه طلا و جواهر هشدار داد در معاملات، مواردی که با چک و پیش‌پرداخت‌های غیرنقدی همراه است، نهایت دقت و احتیاط را به عمل آورده و از اصالت چک و هویت واقعی طرف معامله اطمینان حاصل کنند.