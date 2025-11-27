پخش زنده
ظرفیت انباشت آلاینده ها با شدتی کمتر از روزهای گذشته، حداقل تا ظهر یکشنبه افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی بدین شرح است: به دلیل تاثیر موج کم دامنه تراز میانی جو طی امروز ظرفیت انباشت آلایندهها تا حدی کاهش خواهد یافت، اما پس از آن با افزایش تدریجی پایداری و سکون نسبی جو مجددا ظرفیت انباشت، با شدتی کمتر از روزهای گذشته، افزایش مییابد و این شرایط تا حداقل ظهر یکشنبه تداوم خواهد یافت.
بر این اساس امروز هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۳ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش ظرفیت انباشت آلایندههای جوی به ویژه از جمعه شب تا صبح یکشنبه که موجب کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان در حد ناسالم برای گروههای حساس و در برخی از ساعات احتمال ناسالم برای همه گروهها صادر شده است.
از نظر دمایی نیز بررسیها حاکی از افزایش موقت دمای شبانه تا فرداست، اما پس از آن دمای هوا بویژه دمای شبانه تا اوایل هفته آینده روند کاهشی خواهد یافت.
از روز یکشنبه تا دوشنبه هفته آینده، گذر موج ناپایدار از جو منطقه، علاوه بر افزایش دمای شبانه در بعضی ساعات سبب رشد ابر و وزش باد میگردد. این شرایط در ساعاتی از روز دوشنبه و در پارهای نقاط با رگبار باران نیز همراه میشود.