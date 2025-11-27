امروز: -
رزمایش اقتدار بسیج پایتخت

رزمایش اقتدار بسیج پایتخت صبح امروز (پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴) به همت سپاه محمد رسول الله (ص) در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ - ۱۴:۰۸
