مدیر بنیاد مسکن تویسرکان گفت: بیش از ۸۰ درصد واحدهای روستایی این شهرستان از سند رسمی مالکیت بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مومیوند با بیان اینکه این امر نشاندهنده پیشرفت چشمگیر در ساماندهی املاک و تثبیت مالکیت روستاییان است افزود: در اجرای طرحهای بهسازی معابر روستایی نیز، حدود ۱۴ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت انجام شده است.
او تاکید کرد: طرح هادی روستای شانآباد در دست بازنگری قرار گرفته تا همراستا با نیازهای جدید روستا اجرا میشود.
مدیر بنیاد مسکن تویسرکان تصریح کرد: میزان مقاومسازی واحدهای مسکونی در این روستا به حدود ۴۵ درصد رسیده است.