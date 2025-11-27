به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مومیوند با بیان اینکه این امر نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در ساماندهی املاک و تثبیت مالکیت روستاییان است افزود: در اجرای طرح‌های بهسازی معابر روستایی نیز، حدود ۱۴ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت انجام شده است.

او تاکید کرد: طرح هادی روستای شان‌آباد در دست بازنگری قرار گرفته تا هم‌راستا با نیاز‌های جدید روستا اجرا می‌شود.

مدیر بنیاد مسکن تویسرکان تصریح کرد: میزان مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی در این روستا به حدود ۴۵ درصد رسیده است.