هیئتی بلندپایه از فعالان اقتصادی چین با سفر به منطقه ویژه اقتصادی سرخس، زمینه‌ های همکاری و فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری مشترک را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: جانگ شی‌ رونگ نماینده کنگره ملی خلق چین و سون شویی‌ لونگ مدیرعامل شرکت LONGi و از چهره‌ های شاخص صنایع الکترونیک و انرژی خورشیدی چین به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان اقتصادی، ظرفیت‌ های سرمایه‌گذاری در این منطقه را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

محمدرضا رجبی‌ مقدم با معرفی زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل ترکیبی شامل جاده‌ ای، ریلی و هوایی این منطقه افزود: «منطقه ویژه اقتصادی سرخس در مجاورت پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌ نژاد قرار دارد که تامین‌ کننده گاز چندین استان کشور است و این موقعیت، منطقه را به نقطه‌ ای راهبردی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به جایگاه سرخس به عنوان دروازه ورود به آسیای میانه و دسترسی به بازار ۳۵۰ میلیونی کشورهای منطقه افزود: «از حضور هیئت چینی برای سرمایه‌ گذاری در حوزه انرژی‌ های تجدیدپذیر و خورشیدی به گرمی استقبال می‌ کنیم و امیدواریم هرچه زودتر شاهد عملیاتی شدن این اقدامات باشیم.

انصاری مشاور استاندار و فرماندار سرخس نیز با تاکید بر آمادگی کامل منطقه برای توسعه همکاری‌ های اقتصادی و فناورانه با شرکت‌های پیشرو چینی، جذب سرمایه‌ گذاری در حوزه انرژی‌ های نو و صنایع الکترونیکی را از اولویت‌ های توسعه‌ ای منطقه عنوان کرد.

هیئت چینی با حضور در بخش‌ های مختلف، از زیرساخت‌ ها، اراضی قابل توسعه و توانمندی‌ های منطقه ویژه اقتصادی سرخس دیدن کرد و در جلسه‌ ای تخصصی با مدیران حوزه‌ های صنعتی و اقتصادی، زمینه‌ ها و فرصت‌ های همکاری مشترک را مورد بررسی قرار داد.