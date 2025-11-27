ضرورت بهروزرسانی و رفع نقایص پایگاه رفاه ایرانیان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بهروز نبودن پایگاه رفاه ایرانیان موجب شده برخی خانوارهای مستحق یارانه حذف شوند و در مقابل، افرادی با درآمد و دارایی بالا در دهکهای مشمول قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات موجود در روند شناسایی دهکهای درآمدی خانوارها برای پرداخت یارانهها گفت: پایگاه رفاه ایرانیان بهدرستی بهروز نشده و همین مسئله باعث شده طبقهبندی دهکها واقعی و منطبق با شرایط فعلی خانوارها نباشد.
رحیم زارع افزود:گزارشهایی وجود دارد که براساس دادههای ناقص و بعضاً نادرست، یک حقوقبگیر با درآمد ثابت در همان دهکی قرار گرفته که فردی متمول یا دارای داراییهای قابل توجه قرار دارد. این موضوع نشاندهنده وجود نقص در دادهها و ضعف یکپارچگی سامانهای است که مبنای تعیین دهکها قرار گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: نتیجه این خطاها مستقیم بر معیشت مردم اثر میگذارد. وقتی سامانه بهدرستی کار نمیکند، برخی افراد که واقعاً مستحق دریافت یارانه هستند از این حمایت محروم میشوند و در مقابل برخی افراد غیرنیازمند همچنان یارانه دریافت میکنند.
رحیم زارع گفت: بخشی از مشکل به همکاری نکردن کامل دستگاهها در ارائه اطلاعات بازمیگردد و بخشی دیگر به قدیمی بودن دادههای موجود، اطلاعات درآمدی، شغلی و داراییهای خانوارها باید بهصورت برخط و منظم به پایگاه رفاه منتقل شود تا بتوان تصمیم دقیق گرفت.
نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه امکان ثبت اعتراض فراهم است، اما فرآیند بررسی هنوز کُند و گاه غیرشفاف است.
رحیم زارع افزود: تا زمانی که زیرساخت اطلاعاتی اصلاح نشود، اعتراضها نیز نمیتواند به نتیجه واقعی برسد.موضوع دهکبندی مرتبط با معیشت مستقیم مردم است و قابل چشمپوشی نیست. مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی دستگاهها در خصوص ساماندهی پایگاه رفاه ایرانیان خواهد بود.