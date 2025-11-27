پخش زنده
برنامه تلویزیونی «خردل»، پنج شنبه و جمعه (۶ و ۷ آذر)، ساعت ۲۲، از شبکه نسیم پخش میشود. این برنامه میزبان چهرههای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی است و تلاش میکند گفتوگویی صمیمی، محترمانه و بدون تکیه بر حواشی و موضوعات زرد را به مخاطبان ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی یعقوبی تهیه کننده برنامه «خردل»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره انتخاب نام این برنامه گفت: خردل دانهای کوچک است که قابلیت رویش دارد و بهصورت مفهومی نماد امید از جاهای کوچک، اما تأثیرگذار است. از سوی دیگر، میتوان آن را مجموعهای از حرفهای کوچک، اما اثرگذار و گاه طنزآمیز دانست.
وی در توضیح تفاوت «خردل» با دیگر برنامههای گفتوگو محور گفت: ایده اصلی از آقای میرمیرانی، مجری برنامه بود. هدف این بود که ساعتی مخاطب از دغدغههای روزمره فاصله بگیرد و گفتوگویی تند، شیرین و محترمانه را تجربه کند. تلاش ما این بوده که گفتوگو را به سمت مسائل زرد و شخصی نبریم و اصالت رسانه را حفظ کنیم، رسانه باید اثرگذار، فرهنگساز و همراستا با اصالت فرهنگی کشور باشد.
یعقوبی درباره جذابیتهای برنامه گفت: مهمانان ما اغلب افرادی هستند که در حوزه طنز و هنر قصههای زندگی واقعی و تجربهزیستی جالبی دارند. از جمله مهمانان این برنامه میتوان به شهاب عباسی، سارا روستاپور، سیروس میمنت، سیروس همتی و خمسه اشاره کرد.
وی درباره روند اجرای برنامه گفت: میرمیرانی علاوه بر اجرا، سردبیری برنامه را نیز بر عهده دارد. تیم زیر نظر او اطلاعات کمتر گفتهشده از مهمانان را جمعآوری میکند تا در گفتوگو، مهمان غافلگیر شود و شخصیت واقعی خود را نشان دهد، نه تصویری نمایشی.
وی گفت: در بخشهای مختلف برنامه، قسمتهایی خلاقانه نیز طراحی شده است. یکی از آنها «تعمیرگاه لبخند» نام دارد، فضایی سورئالیستی که در آن مجری بهصورت نمادین لبخند مردم را تعمیر میکند. به گفته یعقوبی این مجموعه شامل ۲۶ قسمت با ۲۶ قصه متفاوت است که هرکدام تجربهای خاص را برای بیننده رقم میزند.
وی افزود: در بخش دیگر، شوخیهای هوشمندانه با مهمانان را شاهد هستیم که تماماً با هوش مصنوعی تولید شدهاند. حتی تیتراژ برنامه نیز با کمک هوش مصنوعی ساخته شده است. خواننده تیتراژ، سروش فرهمند، آن را در فضای امامزاده صالح و بازار قدیمی تجریش اجرا کرده و سپس تصویر بهصورت پویانمایی با هوش مصنوعی تولید شده است.
به گفته تهیهکننده، استفاده از هوش مصنوعی در تولید برنامه تجربهای نو و جذاب بوده است، هرچند کار با هوش مصنوعی سختیهای خودش را دارد، اما خروجی نهایی بسیار جالب و تازه است و مخاطب با یک تجربه متفاوت روبهرو میشود.
در پایان، یعقوبی از برنامهریزی برای فصل دوم «خردل» خبر داد و گفت: اگر بازخورد تماشاگران مثبت باشد، احتمال دارد در آینده از حضور حضار فعال در برنامه استفاده کنیم. حتی ممکن است برای ایام نوروز یا ماه رمضان دوباره به خانههای مردم برگردیم. هدف اصلی ما فاصله گرفتن از کلیشههای گفتوگوهای تلویزیونی و ارائه تجربهای متفاوت است.