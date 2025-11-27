پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته بسیج و با حضور مسؤلان و مردم و خانوادههای معظم شهدا مزار مطهر شهدا در تکاب غبار روبی و عطر افشانی شد.
در این آیین معنوی فرماندهان نظامی و انتظامی، بسیجیان، مردم و مسؤلان در معیت خانوادههای معظم شهدا با حضور در مزار شهدای والا مقام با نثار فاتحه و گل یاد و خاطره شهدا را گرامی داشته و مزار مطهرشان را با گلاب غبار روبی و عطر افشانی کردند.
شهرستان تکاب در جریان جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه ایران اسلامی ۴۵۳ شهید سر افراز تقدیم عزت و استقلال ایران اسلامی نموده است.