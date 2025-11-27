پخش زنده
برداشت انار از پنج هزار و ۲۰۰ هکتار باغهای داراب در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت انار از پنج هزار و ۲۰۰ هکتار باغهای خود هستند و پیش بینی شده بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول برداشت شود.
حبیب اله فتحی با بیان اینکه امسال از هر هکتار بیش از ۲۰ تن انار برداشت میشود افزود: برداشت این محصول تا پایان آذرماه ادامه دارد.
وی بیان کرد: ارقام انار این شهرستان شامل حسین آقایی، اشکفتو، رباب، ملس سفید و ترش و جزی است.
مدیر جهاد کشاورزی داراب با اشاره به اینکه بخشهای جنت، مرکزی و رستاق از مهمترین مناطق تولید انار در این شهرستان است افزود: انار با کیفیت بالای این شهرستان علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا صادر میشود.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.