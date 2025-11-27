به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در قالب طرح معنوی هر شهید یک گنج جمعی از بسیجیان در هفته بسیج با حضور در منزل شهید سید عنایت‌الله مرادی، یاد و نام این شهید والامقام را گرامی داشتند.

در این آیین که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، شرکت‌کنندگان با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کردند و از فداکاری‌ها و مجاهدت‌های شهدای انقلاب اسلامی یاد کردند.

گفتنی است طرح هر شهید یک گنج هر هفته با م

حوریت یکی از پایگاه‌های بسیج در منزل یکی از شهدا برگزار می‌شود.