همزمان با یازدهمین نمایشگاه کتاب مدارس علمی خواهران کشور، امروز نمایشگاه کتاب در مدرسه حضرت معصومه (س) یزد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بیش از ۸۰۰ عنوان کتاب با مشارکت ۵۰ ناشر معتبر کشور در این نمایشگاهها عرضه شده است.
نمایشگاه کتاب از امروز در جوار امامزاده سید جعفر محمد یزد برپا شده و تا چهاردهم آذرماه ادامه دارد.
کتابهای کودک و نوجوان بیشترین سهم را در این دوره دارند و مخاطب اصلی نمایشگاه محسوب میشوند. علاوه بر آن، آثار مرتبط با موضوعات زن و خانواده، دفاع مقدس و بخش ویژهای شامل آثار تألیفی و کتابهای تقریظی مقام معظم رهبری نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.