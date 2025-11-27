نشست تخصصی کمیته قهرمانی ورزش و جوانان کردستان با اعضای هیئت‌های بوکس و ورزش جانبازان و توان‌یابان استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نشست تخصصی کمیته قهرمانی ورزش و جوانان استان کردستان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای هیئت‌های بوکس و ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان برگزار شد.

فرزاد خاکی در این جلسه بر حمایت ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان از ورزشکاران کردستانی تیم‌های ملی برای راه‌یابی به عرصه‌های آسیایی و المپیک تأکید کرد.

وی افزود: با تمام توان از قهرمانان و مستعدین کردستانی حمایت خواهیم کرد و تغییر حال ورزش استان و قرار گرفتن در مسیر قهرمانی از اولویت‌ها و اهداف این اداره کل است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه ایجاد همدلی در میان هیئت‌های ورزشی ضروری است تصریح کرد: انسجام در میان اعضای هیئت، همچنین داشتن برنامه مدون، موفقیت ورزشکاران ما را در میادین بزرگ به دنبال خواهد داشت.

در حاشیه برگزاری این نشست از «هیمن مرادی» قهرمان کردستانی که تاکنون به هفت مرحله اردوی تیم ملی مچ‌اندازی جانبازان و توان‌یابان کشور جهت اعزام به مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۵ دعوت شده است، تجلیل شد.